В России нападают на пациентов с коронавирусом

Доктор Мясников призвал граждан не терять лицо и держать себя в руках.

Об этом стало известно сегодня, 15 апреля. Обо всем рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире «Соловьев Live» на YouTube. Он заявил, что на коронавирусных больных нападают прямо в палатах некоторых больниц. Видимо, граждане винят зараженных в том, что они больны.

«Мне пишут врачи, что в некоторых больницах фиксируют драки между пациентами с подтвержденным COVID-19 и теми, у кого не подтвержден»,

— заявил Мясников.

Доктора такие новости шокирует. Он напомнил, что однажды пандемия закончится, а человеческое лицо останется не у всех. Также стоит быть сдержаннее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что назван ранний признак заболевания коронавирусом. Эксперт заявил, что обычно у коронавирусных пациентов нет насморка. Он типичен для других заболеваний – ОРВИ и гриппа.