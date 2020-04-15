Бабкину перевели в «звездный госпиталь»

Артистка пришла в себя после искусственной комы и захотела сменить медучреждение.

Об этом стало известно 15 апреля. Обо всем сообщил «МК». Певица Надежда Бабкина была госпитализирована в Коммунарку в начале месяца, у нее диагностировали пневмонию. Ее пришлось ввести в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ. Недавно СМИ написали о том, что артистка пришла в себя и попросила перевести ее в госпиталь в Красногорске. Часто учреждение называют звездным, так как там предпочитают лечиться такие знаменитости как Иосиф Кобзон, Лидия Федосеева-Шукшина, Борис Березовский, Александр Руцкой.

Отмечается, что Бабкина лежит там в отдельной палате. Непонятно, как она себя чувствует. Источники уверяют, что у певицы коронавируса нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи фельдшеры скорой заразили коронавирусом ребенка. В результате положительные тесты у мамы, папы, их ребенка и их племянницы – они проживали все вместе. Теперь семья госпитализирована и находится под наблюдением