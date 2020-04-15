В Сочи фельдшеры скорой заразили коронавирусом ребенка

Малыши вместе с родственниками госпитализированы.

Об этом стало известно 15 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на эксперта территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи Людмила Мишина. Она заявила, что в Сочи фельдшеры скорой помощи заболели коронавирусом, а затем заразили своих родственников. В результате положительные тесты у мамы, папы, их ребенка и их племянницы – они проживали все вместе. Теперь семья госпитализирована и находится под наблюдением врачей.

На данный момент в Сочи заболели коронавирусом 50 человек, из них 15 – это медики, а 9 – сотрудники кареты скорой. Напоминаем, что город закрыли на въезд и выезд, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Пассажиропоток уменьшился в несколько раз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве думают о продлении ограничительных мер. Они могут быть продлены до конца мая, так как ситуация с каждым днем только хуже.