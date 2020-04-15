В Москве думают о продлении ограничительных мер

Они могут быть продлены до конца мая, так как ситуация с каждым днем только хуже.

Об этом стало известно 15 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на главу общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина. Он заявил, что нерабочие дни в Москве могут продлить до конца мая в связи с распространением коронавируса. Калинин убежден, что динамика такова и вряд ли что-то изменится к лучшему в ближайшее время.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин сначала объявил нерабочими дни до 3 апреля, а затем до конца апреля. Власти обещали следить за ситуацией и принимать решения в зависимости от ее улучшения или ухудшения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Медведев просит Путина о дополнительной поддержке бизнеса. Медведев рассказал, что сейчас некоторые россиян могут остаться без работы, без денег и даже без пособий по безработице