Петербуржцы среди ночи вышли на рыбалку

Среди ночи в центре Северной столицы заметили рыбаков. Мужчины в полной экипировке спустились к Неве, чтобы устроить охоту на корюшку.

Обо всем стало известно сегодня, 16 апреля. Кадрами ночной рыбалки очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных фотографиях видно, что на гранитных плитах поближе к воде расположилось множество мужчин с ведрами и рыболовными снастями. Для некоторых вылазка оказалась успешной: на одном из фото можно увидеть полное ведро свежепойманной корюшки.

«Дистанцию в 1.5 метра вроде держат», — написал пользователь.

В комментариях к записи многие пользователи признались, что скоро и они будут готовы выходить на рыбалку.

«Еще пару недель без работы посидим, а затем в очередь встанем на улов», — написала подписчица группы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге к 5 утра показал почти максимальное значение.