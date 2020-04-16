Московский священник рассказал, как организовать причастия на дому

Организовать исповедь и причащение технически сложно из-за большого числа желающих, однако проблема разрешима. Такое заявление сделал московский священник

По словам председателя информационной комиссии Московской городской епархии Александра Волкова, можно организовать запись и сделать распределение по дням. Для этого необходимо решение всей патриархии, а не одного храма, что довольно затруднительно.

Как сообщили РИА Новости, священник подчеркнул, что данный период нужно пережить и не сопротивляться, а также набраться терпения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян начали тестировать на коронавирусную инфекцию на дому. Тест проводится практически бесконтактным способом. Специалисты привезут заказчикам диагностический набор, расскажут, как самостоятельно взять мазок, а затем заберут материал в лабораторию.