Участок старинной мостовой в Усть-Ижоре признали достопримечательностью

Шлиссельбургский тракт был проложен в первой половине XVIII века как часть почтовой дороги из Санкт-Петербурга через Шлиссельбург в Архангельск. Фото: КГИОП

Шлиссельбургский тракт был проложен в первой половине XVIII века как часть почтовой дороги из Санкт-Петербурга через Шлиссельбург в Архангельск. Фото: КГИОП

Участок Шлиссельбургского шоссе между дома №169 и №251 в поселке Усть-Ижора признан достопримечательным местом.

Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП). Сохранившаяся историческая застройка и мостовая, по мнению рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия Петербурга, имеют культурную ценность не по отдельности, а как единая историческая среда.

В целом, ансамбль Шлиссельбургского тракта представляет собой аутентичный пример провинциального поселкового ландшафта. Особенно ценны в нем сохранившиеся архитектурные и градостроительные особенности XVIII – начала XX вв. Новый статус защитит булыжную мостовую от уничтожения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что КГИОП через суд требует восстановления балконов Дома Голландской церкви.