Приставы Петербурга помогли жителю Липецка получить от должника более миллиона рублей

Служба судебных приставов помогла взыскать с компании в Петербурге более миллиона рублей задолженности по зарплате водителю, живущему в Липецке.

Октябрьский районный суд города Липецк постановил взыскать с петербургской коммерческой организации, занимающей арендой грузового транспорта и перевозками, крупный долг по зарплате. Компания не оплатила работу водителя за последние 8 месяцев, а также расходы на топливо и за использование личного транспорта.

Приставы Северной столицы, в свою очередь, выяснили, что компания-должник больше не существует, а её владелец находится в Челябинске. Мужчину разыскали и проинформировали о сложившейся ситуации и возможных последствиях, после чего он направил на счет приставов 920 тысяч рублей. Таким образом, водителю почти полностью компенсирован нанесенный ущерб. Предприниматель должен заплатить бывшему сотруднику еще 160 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приставы заставили неплательщика алиментов погасить долг в 114 тысяч рублей.