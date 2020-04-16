В Петербурге депутаты просят не считать нарушением работу медиков в нелицензированных масках

В Петербурге депутаты просят не считать нарушением работу медиков в нелицензированных масках
Маски сейчас являются дефицитным и дорогим товаром. Фото: unsplash.com

Обращение к прокурору Северной столицы было направлено депутатами ЗакСа Алексеем Цивилевым и Юрием Бочковым.

Дело в том, что больницы испытывают колоссальные нагрузки в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. А лицензированные антисептики и средства защиты стали стоить очень дорого. Поэтому закупать их в полном объеме не представляется возможным. В связи с этим, прокуратура, которая в последнее время часто наведывается с проверками в учреждения, может фиксировать нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания.

Депутаты просят прокуратуру войти в положение и допустить отсутствие сертификатов, ведь порой, при недостатке средств защиты, медики сами шьют себе маски. На рынке действительно в разы увеличились цены на них.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России начали шить многоразовые медицинские маски.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Депутаты ЗакСа коронавирус нелицензированные маски обращение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученый из Петербурга рассказал, какая прививка поможет противостоять коронавирусу
В Красноярске задержали подростка, планирующего совершить нападение на школу
В Ленобласти начались репетиции воздушной части парада Победы
В Петербурге депутаты просят не считать нарушением работу медиков в ...
Три больницы Петербурга возобновили работу после снятия карантина
ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса в России
На Миргородской улице появится новый жилкомплекс бизнес-класса
Профессор СПбГУ: быть носителями COVID-19 могут 40-80% людей