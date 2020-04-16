Росрыболовство увеличило квоту на ловлю корюшки

Речь идет о ловле традиционной петербургской рыбки в Ладожском озере.

В текущем сезоне рыбаки смогут выловить около 1200 тонн корюшки. Позволить увеличить количество допустимой к ловле рыбы помогло одно обстоятельство. Все дело в том, что на Ладоге практически не образовывалось ледяное покрытие, из-за чего зимой рыбаки не организовывали добычу рыбы. Такое изменение положительно сказалось на росте популяции корюшки. Об этом рассказал заместитель руководителя Северо-Западного территориального управления федерального агентства по рыболовству Андрей Яковлев телеканалу «Санкт-Петербург».

Корюшки в этом году очень много. Больше, чем в предыдущие годы. Погодные условия позволили начать сезон ловли рыбы раньше на 2 недели. Известно, что рыбаки смогли выловить уже 380 тонн корюшки.

В водах финского залива в этом сезоне разрешили выловить еще 640 тонн. Из них 20 уже успешно поймано.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленобласти стартовал сезон корюшки.