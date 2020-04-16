Правительство РФ разрешило использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Правительство РФ разрешило использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Лекарство успешно зарекомендовало себя в Китае и Японии. Фото: pixabay.com

Распоряжение о распределение по медицинским учреждениям, в которых лечатся коронавирусные больные, данного лекарства, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован сегодня, 17 апреля, на сайте правовой информации.

Гидроксихлорохин в количестве 68600 упаковок был привезен из Китая, в качестве гуманитарной медицинской помощи. Насколько эффективен при лечении COVID-19 данный противомалярийный препарат, оценит Росздравнадзор.

Напомним, Минздрав и ранее предлагал использовать лекарство в качестве профилактики заболевания. Организовать поставку гидроксихлорохин вызвались также и власти Индии, которые уже сняли запрет на его экспорт в РФ.

Согласно последним обновленным данным, в России зафиксировано 27938 случаев коронавирусной инфекции. Примечательно, что только 3448 из них пришлись на последние прошедшие сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае нашли лекарство против тяжелой пневмонии при коронавирусе.

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