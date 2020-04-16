Муж Алсу прокомментировал долги его компании

Он не смог внести ясность в происходящее.

Об этом стало известно 16 апреля. Бизнесмен Ян Абрамов прокомментировал слухи о долгах компании «Тат-Плаза». Он отметил, что, как и всегда, не собирается ничего говорить о делах бизнеса. Предприниматель подчеркнул, что является всего лишь учредителем. Таким образом, Абрамов мало чего объяснил.

Напоминаем, что СМИ писали, будто у «Тат-Плаза» задолжала администрации Москвы 266 тысяч рублей. Мэрии пришлось обратиться в суд, чтобы взыскать средства. Непонятно, в чем причина. Комментируя слухи, представители компании заверили, что все долги погашены и говорить не о чем, пишет РБК.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Институт в Петербурге погасил задолженность по зарплате после вмешательства прокуратуры. Оказалось, что образовательное учреждение задолжало сотрудникам свыше 2,5 миллионов рублей.