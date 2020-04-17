Актриса Вера Воронкова прокомментировала слухи об избиении дочери

Она не отрицает, что иногда позволяет себе выпить. Сейчас девочка дома.

Об этом стал известно 16 апреля. Обо всем сообщает МИЦ «Известия». Актриса Вера Воронкова заявила, что ее адвокат настаивает на хранении молчания. Во время беседы женщина вела себя немного агрессивно, но кое-что все-таки сказала. Она призналась, что дочь уже вернулась домой – у нее нет подозрения на черепно-мозговую травму. Воронкова добавила, что ударила девочку по пятой точке, теперь у нее синяк. Актриса не объяснила, связано ли наказание с тем, что дочь пыталась спрятать от нее алкоголь.

Воронкова отметила, что иногда выпивает и этого не стесняется.

«Я действительно в тот день была не на высоте»,

— подтвердила актриса.

Напоминаем, что Воронкову обвиняют в избиении дочери под воздействием алкогольного опьянения. В больницу ребенка отвез ее брат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подростка подозревают в избиении ровесника в парке в Сестрорецке. В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность нападавшего. Им оказался ровесник потерпевшего.