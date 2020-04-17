Пользователи Facebook пожаловались на сбой

Пользователи Facebook пожаловались на сбой
Facebook. Фото: pixabay

Пользователи из разных уголков мира отметили проблемы в работе социальной сети Facebook. Большинство пользователей столкнулись с трудностями при входе в учетную запись.

Согласно данным сервиса Downdetector, который специализируется на мониторинге работы различных ресурсов, сбои в работе соцсети возникли в ночь на пятницу, 17 апреля.

Больше всего сбоев зафиксировано в Соединенных Штатах, Мексике, Перу, Бразилии, Японии, Сингапуре и Филиппинах.

Порядка 67% проблем было связано со входом в учетную запись, еще 19% пользователей заметили проблемы при просмотре ленты, а 12% сообщили о полном отключении соцсети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что треть россиян пожаловались на трудности работы из дома. В России переход на удаленный режим работы в рамках мер по предотвращению распространения инфекции Сovid-2019 не удовлетворил около 31% граждан.

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