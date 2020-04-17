Военные благоустроили захоронения времен ВОВ в Ленобласти

Военные благоустроили захоронения времен ВОВ в Ленобласти
Захоронения очистили от мусора и листвы. Фото: pixabay

Военнослужащие общевойсковой армии Западное военного округа благоустроили полсотни захоронений в пяти районах Ленобласти.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ЗВО, работы по благоустройству мемориальных захоронений провели в Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском, Всеволожском и Приозерском районах Ленобласти.

Военные очистили захоронения от упавшей листвы и бытового мусора, посадили саженцы деревьев и цветы, отремонтировали и покрасили металлические оградки, восстановили кирпичную кладку на постаментах и вырубили ссохшийся кустарник.

Также военнослужащие возложили венки и цветы к памятникам советским солдатам, расположенных на территории воинских частей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти военные медики развернули мобильный госпиталь. Развернутый госпиталь включает в себя приемно-сортировочное, госпитальное и инфекционное отделения, рентген-кабинет, стоматологию, а также палаты реанимации и интенсивной терапии.

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