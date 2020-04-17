Водные объекты в Петербурге начали очищать от мусора

Очистка Невы от мусора. Фото: комитет по природопользованию

Очистка Невы от мусора. Фото: комитет по природопользованию

В Петербурге городской комитет по природопользованию приступил к уборке акваторий от мусора по летнему графику.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники комитета очищают акватории от загрязнений и мусора круглый год. Зимой мусор с ледовой поверхности собирают вручную, а летом акватории судоходных рек очищают на плавательных средствах.

В этом году комитет проведет уборку и очистку от мусора на 331 водоеме на территории 18 районов Петербурга.

В ведомстве отметили, что такие работы позволяют улучшить экологические параметры водных объектов, повысить безопасность судоходства и улучшить внешний облик города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге стартовал месячник благоустройства. В нем принимают участие коммунальные, дорожные и садово-парковые службы.