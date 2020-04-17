Петербуржцы начали хуже соблюдать самоизоляцию

Количество заболевших растет, а сознательность граждан теряется.

Сегодня, 17 апреля, в Северной столице фиксируется большое количество людей на улице. Об этом сообщает сервис «Яндекса», который следит за соблюдением режима самоизоляции в различных городах.

На протяжении трех часов город находился в красной зоне индекса с показателем в 2,4 балла. Произошло это в период с 12:00 до 15:00. Чуть позже из красной зоны индекс плавно начал подниматься в оранжевую. По состоянию на 17:00 в городе 2,8 балла, что все равно означает, что большинство граждан не хотят оставаться дома.

В Москве индекс на 17:00 составляет 3,5 балла. Возможно, показатель был бы меньше, если бы не введение спецпропусков.

Пробки в Петербурге находятся на уровне трех баллов, что говорит о том, что движение местами затруднено. Это может быть связано с ДТП, произошедшим на некоторых участках, и ремонтными работами. Уже в течение нескольких часов дороги станут свободными, а балл пробок опустится до единицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам не сидится дома: индекс самоизоляции 2,7 балла.