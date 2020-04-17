В Ленобласти спасли шестерых тюленят

Малыши находятся под наблюдением ветеринаров.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Об этом сообщает Ivbg. Инспектор Кургальского заказника нашел шестерых одиноких тюленят. Они были доставлены в Центр спасения тюленей, где пробудут до тех пор, пока ветеринары не посчитают возможным отпустить их на волю.

Напоминаем, что людям при обнаружении маленьких тюленят нельзя их трогать, лучше сразу вызывать сотрудников центра, которые помогут им вернуться к нормальной жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти помогли двум тюленятам. Одна из них находилась в поселке Ключевое рядом с рыбным хозяйством. Он выполз из воды, на него нападали птицы. Второй малыш сидел на берегу Нарвского залива. Обоим всего около месяца, тюленята выглядят истощенными и больными.