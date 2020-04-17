В Ленобласти спасли шестерых тюленят

В Ленобласти спасли шестерых тюленят
Тюлени находятся под присмотром. Фото: pixabay

Малыши находятся под наблюдением ветеринаров.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Об этом сообщает Ivbg. Инспектор Кургальского заказника нашел шестерых одиноких тюленят. Они были доставлены в Центр спасения тюленей, где пробудут до тех пор, пока ветеринары не посчитают возможным отпустить их на волю.

Напоминаем, что людям при обнаружении маленьких тюленят нельзя их трогать, лучше сразу вызывать сотрудников центра, которые помогут им вернуться к нормальной жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти помогли двум тюленятам. Одна из них находилась в поселке Ключевое рядом с рыбным хозяйством. Он выполз из воды, на него нападали птицы. Второй малыш сидел на берегу Нарвского залива. Обоим всего около месяца, тюленята выглядят истощенными и больными.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленинградская область роспотребнадзор тюлень
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Коммунарке рассказали о среднем возрасте умерших от коронавируса
Чулпан Хаматову ненавидят за роль в новом сериале
На въездах в Карелию из-за коронавируса организуют КПП
Петербуржцы разбрелись по домам, соблюдая режим самоизоляции
В Петербурге задержан тату-мастер, подозреваемый в развращении школьницы
С 20 апреля меняется расписание электричек в Петербурге и Ленобласти
Коронавирус боится высоких температур
В России опробовали новый способ лечения коронавируса