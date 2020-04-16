В Ленобласти помогли двум тюленятам

Малышей нашли истощенными и обезвоженными в разных уголках региона.

Об этом стало известно сегодня, 16 апреля. Обо всем сообщает Фонд друзей балтийской нерпы. В Ленинградской области нашли двух полуживых маленьких нерп. Одна из них находилась в поселке Ключевое рядом с рыбным хозяйством. Он выполз из воды, на него нападали птицы. Второй малыш сидел на берегу Нарвского залива. Обоим всего около месяца, тюленята выглядят истощенными и больными. Эксперты отмечают, что малыши весят по 15 килограммов, хотя в этом возрасте должны весить все 40 килограммов.

Сейчас они находятся под наблюдением специалистов, которые сделают все, чтобы спасти их жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что израненного тюлененка нашли в порту Усть-Луга. На помощь тюлененку пришли сотрудники порта и государственного природного комплексного заказника «Кургальский», а также автоволонтеры, которые оказали помощь