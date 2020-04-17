Россияне смогут посмотреть архивные записи спектаклей Александринского театра

Россияне смогут посмотреть архивные записи спектаклей Александринского театра
Театр покажет архивные записи. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Видеопоказы спектаклей начала 21 века продолжаются в условиях режима самоизоляции.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Обо всем сообщили в администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Он заявил, что Александринский театр покажет россиянам записи спектаклей начала 21 века. Их уже нет в репертуаре, но у людей есть возможность насладиться игрой талантливых актеров прямо из дома.

Так, недавно показывали спектакль «Петербург», «Невский проспект» и «Землю». С 20 апреля можно будет посмотреть «Камеру обскура», «Иваны», «Старая женщина высиживает».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудники Большого театра заболели коронавирусом. В Государственном Академическом Большом театре России состоялся концерт «Мы вместе». Перед этим все сотрудники учреждения сдали тесты на коронавирус.

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Россияне смогут посмотреть архивные записи спектаклей Александринского театра
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