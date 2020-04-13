Сотрудники Большого театра заболели коронавирусом

Сразу 34 человека получили положительные результаты теста.

Об этом стало известно 13 апреля. Обо всем сообщает ТАСС. В Государственном Академическом Большом театре России состоялся концерт «Мы вместе». Перед этим все сотрудники учреждения сдали тесты на коронавирус. В театре заявили, что в акции были задействованы более сотни человек. Тех, у кого диагностировали инфекцию, отстранили от работы. Они будут находиться на карантине до тех пор, пока не вылечатся. Отмечается, что ярких симптомов коронавируса ни у одного из 34 сотрудников не было замечено.

В ближайшее время пациентов протестируют повторно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 18 священников и монахов Московской епархии заболели коронавирусом. Еще у 21 человека выявлены симптомы заболевания.