В Израиле ушла из жизни бывшая супруга Юрия Визбора, актриса Евгения Уралова

В пятницу, 17 апреля, стало известно о кончине 79-летней актрисы Евгении Ураловой, звезды кинокартины «Июльский дождь» советского режиссера Марлена Хуциева.

Трагическая новость появилась на сайте театра имени Ермоловой, где Уралова работала в течение многих лет. По информации издания «СтарХит» артистка в течение длительного времени боролась с тяжелым недугом, который вынудил её оставить работу, а позже и вовсе покинуть Россию, чтобы обратиться за помощью к израильским медикам. Конкретный диагноз, однако, не назывался.

Поддерживала актрису её дочь от брака с известным советским исполнителем Юрием Визбором, Анна. Отметим, что певец был третьим мужем Ураловой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Америке скончался 82-летний математик Джон Конвей, который широко известен по изобретению клеточного автомата под названием «Жизнь». Причиной его смерти стала коронавирусная инфекция.