Яна Рудковская похвасталась своей коллекцией дорогих туфель

Яна Рудковская похвасталась своей коллекцией дорогих туфель
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram видеоролик, в котором похвасталась внушительной коллекцией роскошных дизайнерских туфель.

Во время самоизоляции звезды, как и обычные пользователи социальных сетей, стараются развлечь себя дома. Яна Рудковская решила порадовать поклонников музыкальным видео на песню «I like shoes», заодно продемонстрировав свою коллекцию дорогих обувных брендов.

Продюсер посетовала, что, учитывая сложившиеся обстоятельства, главное — не разучиться носить обувь на каблуках. Поклонники с восторгом отметили стильные лодочки, сандалии и «шпильки», хотя некоторые не преминули отметить, что Рудковская вновь хвастается своей роскошной жизнью в финансово сложные для большинства населения времена.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что интернет-сообщество раскритиковало Рудковскую за демонстрацию шикарных завтраков.

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