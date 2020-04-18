В Янино открыли уголовное дело после проверки завода по переработке отходов

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил обращения отходов во Всеволожском районе.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 247 УК РФ о хранении отходов с нарушением установленных правил, создавших угрозу причинения вреда окружающей среде.
Руководству следственного управления по Ленобласти дали поручение провести проверку завода по переработке бытовых отходов в Янино после выхода телевизионного репортажа, в котором говорилось, что воздух и вода расположенной рядом реки серьезно загрязнены. Также сообщалось, что плохая экология негативно влияет на здоровье местных жителей.
Следствие установило, что отходы на территории завода размещались с нарушением законодательства.
Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Янино проверяют информацию о нарушении правил обращения с отходами.