В Янино проверяют информацию о нарушении правил обращения с отходами

Сейчас проводится доследственная проверка из-за многочисленных обращений местных жителей.

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. Обо всем сообщается на сайте СУ СК по Ленинградской области. Сотрудники ведомства проводят доследственную проверку, чтобы выяснить, нарушаются ли правила обращения с отходами в поселке Янино. Местные жители уверяют, что мусор размещают в неположенных местах – например, вблизи жилых домов. Они отмечают, что это наносит вред их здоровью и окружающей среде.

В результате осмотра выяснилось, что отходы хранятся на территории земельных участков в поселке. Там складируют строительные и твердые коммунальные отходы. Будут приняты меры по устранению нарушений и наказанию тех, кто во всем виноват.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экологи Ленобласти взяли пробу почв и отходов на месте ЧС в Колтушах. Для сравнения специалисты также забрали пробы почв на свободных от мусора землях рядом и пробы веществ на наличие бензапирена на месте пожара.