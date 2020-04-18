Россия передала Белоруссии 14 тысяч тестов на коронавирус

Россия передала Белоруссии 14 тысяч тестов на коронавирус
В Белоруссию переданы тесты на коронавирус. Фото: unsplash.com

Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для выявления коронавируса. С их помощью удалось найти первых зараженных.

Перевозка тестов осуществляется в специальном автомобиле при температуре минус 20 градусов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российские тест-системы на COVID-19. Он заявил, что точность их составляет около 60%, и добавил, что Минск борется с коронавирусом лучше Москвы.

В ответ на это бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко сообщил, что российские тесты на коронавирус справляют со своей задачей, пишет РИА Новости. Лукашенко Онищенко посоветовал «сеять пшеницу», так как «он в этом разбирается, а вот здесь — это не его тема».

В России подтверждено более 36 тыс. случаев коронавируса. В Беларуси выявлено 4 тыс. 770 случаев.

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