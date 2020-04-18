В Петербурге снижается индекс самоизоляции

Индекс самоизоляции в Петербурге к обеду 18 апреля перешел в «оранжевую зону». По оценкам Яндекса на улицах города много людей.

В утренние часы город находился в «зеленой зоне». Однако, начиная с 10 утра число людей на улице стало увеличиваться. К полудню индекс самоизоляции упал до 3,4 баллов.

Среди городов-миллинников по индексу самоизоляции лидирует Москва с показателем 3,9. Столица почти находится в «зеленой зоне». Следом расположились Нижний Новгород и Пермь с индексом 3,6. Петербург занимает четвертое место.

Лучший результат среди городов с населением более 500 тыс. человек у Липецка — 3,6 балла, среди городов с населением меньше 500 тыс. у Грозного — 4,2 балла.

Индекс самоизоляции — интегрированный показатель, который рассчитывается на основе данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса.