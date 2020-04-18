На улице почти никого: в Петербурге вырос индекс самоизоляции

На улице почти никого: в Петербурге вырос индекс самоизоляции
Жители Петербурга утром в субботу сидят дома. Фото: unsplash.com

Утро субботы в Петербурге показало индекс самоизоляции в 4 балла. Накануне примерно в это же время показатель был равен 2,7.

Петербург вернулся в зеленую зону по индексу самоизоляции. Это означает, что в городе почти никого нет. В восемь утра индекс в городе был равен 4,1, к девяти он опустился до 4 баллов.

Петербург занимает четвертое место по индексу самоизоляции среди городов-миллионников. На первом месте расположилась Москва с показателем 4,1. Следом идут Нижний Новгород и Воронеж. В пятерку также входит Пермь.

В пятницу Петербурге было зафиксировано ухудшение индекса самоизоляции. Максимальное количество людей было на улице с 12:00 до 14:00. В это время индекс упал до 2,4 балла, что означает, что на улице очень много людей.

Индекс самоизоляции рассчитывают сервисы Яндекса на основе данных об использовании приложений.

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На улице почти никого: в Петербурге вырос индекс самоизоляции
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