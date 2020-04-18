Число жертв коронавируса в Испании превысило 20 тысяч

Испания входит в тройку по заболеваемости COVID-19. Фото: unsplash.com

Испания входит в тройку по заболеваемости COVID-19. Фото: unsplash.com

Более 20 тыс. человек скончалось в Испании от коронавируса нового типа. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения королевства в субботу, 18 апреля.

Страна занимает третье место по смертности от COVID-19 после США и Италии. По данным испанского Минздрава, количество погибших достигло 20 тыс. 43 человек. За последние сутки скончались 565 зараженных.

В стране зарегистрировано 4 тыс. 499 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 191 тыс. 726.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 2,5 млн человек. Больше всего зараженных в США (706 тыс.), следом расположились Испания, Италия (172 тыс.), Франция (149 тыс.) и Германия (141 тыс.).

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, в России выявили 4 тыс. 785 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших к утру 18 апреля превысило 36 тыс.