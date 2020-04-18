Кинокритик составил список лучших приключенческих фильмов на время самоизоляции

Кадр из фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"

Кадр из фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"

Кинокритик Винни Манкузо составил список лучших фильмов о приключениях, которые рекомендует к просмотру в период самоизоляции.

Как сообщает Collider, журналист считает, что во время вспышки коронавируса, когда никто не может свободно путешествовать по миру, самое время посмотреть фильмы, повествующие о приключениях охотников за сокровищами.

Так, кинокритик поставил на первое место рейтинга фильмы Стивена Спилберга о приключениях Индианы Джонса, которые начали выходить с 1981 года.

Следом Манкузо советует посмотреть комедию Роберта Земекиса «Роман с камнем» 1984 года, в котором главные роли исполнили Кэтлин Тернер и Майкл Дуглас.

Поклонникам вестерна он порекомендовал фильм Джона Хьюстона «Сокровища Сьерра-Мадре» (1948 год). Главные герои киноленты отправляются на поиски золота, потратив на это последние деньги.

В список кинокритика также попали «Маска Зорро» (1998 год), «Три негодяя в скрытой крепости» (1958 год), «Приключения Тинтина: Тайна «Единорога» (2011 год), «Мумия» (1999 год) и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы популярные среди россиян фильмы и сериалы на самоизоляции.