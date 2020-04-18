В Москве скончались еще 28 больных коронавирусом

Количество жертв COVID-19 продолжает увеличиваться.

Обновленную информацию сообщил вечером, 18 апреля, оперативный штаб.

Смерть зафиксировали у 28 граждан с пневмонией и диагностированной коронавирусной инфекцией. Погибшим было от 30 до 93 лет. Большая их часть имела проблемы со здоровьем, включая в себя хронических заболевания легких, гипертонию, болезни почек и диабет.

Среди самых юных жертв болезни оказались 30-летний пациент с диабетом и 37-летний гражданин с сильнейшей пневмонией, вызвавшей разрушение левого легкого.

Всего в России зарегистрировано 36793 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3057 случаев закончились благополучно — пациенты выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия попала в топ-10 стран по числу зараженных коронавирусом. В тройке «лидеров» же оказались США, Испания и Италия.