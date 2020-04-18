В Нью-Йорке разрешили жениться по видеосвязи

Устроить свадьбу теперь можно не выходя из дома. Фото: Pixabay

Устроить свадьбу теперь можно не выходя из дома. Фото: Pixabay

К такому варианту заключения союза двух любящих сердец, властей штата Нью-Йорк привел коронавирус.

Из-за пандемии браки перестали заключаться. Все бюро были закрыты из соображения безопасности. Из-за этого молодожены не могли получить заветный документ подтверждающий серьезной их намерений.

В связи со сложившейся ситуацией, губернатор штата Эндрю Куомо издал распоряжение, которое разрешает проводить церемонии заключения брака с помощью видеосвязи. Документ брачующиеся смогут получить удаленно. Об этом глава Нью-Йорка сообщил в своем Twitter.

Напомним, ранее удаленное вступление в брак было запрещено законом. На мероприятии жених и невеста обязаны были присутствовать лично.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронавирусом. Животное могло заразиться от работника зверинца.