Ученые проверили эффективность стерилизации масок

Впервые исследование проводилось именно с образцами нового коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на специалистов Национальных институтов здоровья США. Там проверили, насколько эффективна стерилизация медицинских масок. Оказывается, после ряда манипуляция средством защиты можно пользоваться до трех раз. Они испробовали четыре метода стерилизации: с помощью ультрафиолетового излучения, сухого горячего воздуха, паров перекиси водорода и этилового спирта. Каждый из них может быть применен, но стоит помнить, что спирт разрушает материал, с которого делают маски.

Самым эффективным методом оказалась стерилизация при помощи паров водорода. Он позволяет сделать все быстро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы жалуются на высокие цены на маски. В одном из магазинов упаковку продают почти за 2,5 тысячи рублей.