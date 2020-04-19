В центре Петербурга устроили крестный ход

Крестных ход остановили на полпути. Фото: Вконтакте / "Мы из Кронштадта" в соцсети "ВКонтакте"

Крестных ход остановили на полпути. Фото: Вконтакте / "Мы из Кронштадта" в соцсети "ВКонтакте"

Православные ослушались и, несмотря на распространение коронавируса, прошлись по городу небольшой толпой.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Обо всем сообщает 78.ру. В социальной сети «Вконтакте» некий мужчина, представляющийся бывшим священником, заявил, что православным нужно несмотря ни на что устроить крестный ход. Некоторые граждане с ним согласились и договорились дойти вместе до Александро-Невской лавры, их не волновал объявленный режим самоизоляции.

Задуманное они осуществили, но не до конца – верующие, не соблюдая дистанцию и без масок, шли по центру Санкт-Петербурга, распевая песни религиозного содержания, на полпути их остановили сотрудники ДПС.

Отмечается, что крестный ход был организован братством «За святую Пасху».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти прошли пасхальные богослужения. Губернатор Александр Дрозденко перед Пасхой просил граждан соблюдать режим самоизоляции и не ходить в храмы на богослужения. Большинство прислушалось к нему, но были и те, кто все равно отправился в церкви.