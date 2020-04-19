Ozon запустил продажу тестов на коронавирус в Москве

Интернет-магазин Ozon открыл продажу услуг по тестированию на коронавирусную инфекцию (COVID-19) в столичных клиниках.

В воскресенье, 19 апреля, на официальном сайте ритейлера появилось три варианта сдать анализы на коронавирус: в клиниках Медси и на дому, в пределах МКАД и в радиусе 30 километров от него. Цены на услугу начинаются от 2,4 тысяч рублей, если сдавать анализы в клинике. Выездной тест обойдется в 5 тысяч для жителей МКАД и 5,7 тысяч для тех, кто обитает за ним.

При этом стоимость тестов указана со скидкой, полная цена 4 950, 7 180 и 8 230 рублей соответственно. Результат обещают предоставить в течение одного рабочего дня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки успешно излечились от коронавируса 84 жителя столицы. При этом заболели 3570 человек.