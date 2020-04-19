В Москве 84 человека выздоровели от коронавируса

К сегодняшнему дню из столичных больниц выписали уже более 1,7 тысяч граждан.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Обо всем сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала, что за субботу в столице выздоровели 84 пациента, всего вылечить от инфекции удалось 1763 человека. Отмечается, что недавно врачи начали применять новый вид лечения – пока что не говорится, насколько он эффективен. Речь идет о переливании плазмы уже переболевших коронавирусом. Сдать кровь может человек без хронических заболеваний в возрасте от 18 до 55 лет.

«Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти подтвердили 29 новых случаев заражения Covid-19. Также отмечается, что в городе Сосновый Бор лабораторией ведомства подтвердили два случая заболевания. Однако включение их в официальную статистику относится к полномочиям ФМБА.