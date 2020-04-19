Юрия Шатунова удивил ажиотаж вокруг туалетной бумаги в Германии

Известный отечественный исполнитель Юрий Шатунов, сейчас проживающий в Германии, удивился, что немцы бросились скупать туалетную бумагу после новостей о пандемии коронавируса и карантине.

Своими впечатлениями бывший солист группы «Ласковый май» поделился в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1», в выпуске от 18 апреля. Он объяснил, что после новостей о пандемии COVID-19 население Германии стало буквально сметать с полок туалетную бумагу.

Шатунов отметил, что эти действия остаются для него непонятными. «Туалетной бумагой, я думаю, от вируса не спастись», — заявил он. Тем не менее, певец добавил, что немцы добросовестно соблюдают карантинные ограничения и сидят дома.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, Лера Кудрявцева едва ли не на коленях просила у него прощения.