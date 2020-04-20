Глава Хакасии освободил от должностей своего заместителя, подозреваемого во взятке

Такое решение глава правительства республики Хакасия Валентин Коновалов принял сегодня, 20 апреля, в связи с обвинением в коррупционном преступлении своего заместителя и министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова. Напомним, мужчину обвиняют в получении взятки на приличную сумму. Суд заключил Новикова под стражу до 16 июня.

Коновалов подчеркнул, что, если Новиков действительно виноват в преступлении, он должен понести серьезное наказание по всей строгости закона. Глава Хакасии надеется, что в дальнейшем в республике удастся побороть коррупцию в правительстве. Коновалов не желает, чтобы представители власти региона находились под подозрением в подобных преступлениях, поэтому Новиков был отстранен.

Напомним, бывший заместитель главы Хакасии обвиняется в получении взятки в размере 2 млн рублей за помощь в получении одному из подрядчиков госконтракта на строительство медицинского учреждения и дальнейшую поддержку во время реализации договоренностей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший замглавы Фонда имущества Петербурга сознался во взятках.