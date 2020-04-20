В Петербурге за сутки выздоровели 8 пациентов с коронавирусом

В Петербурге за сутки выздоровели 8 пациентов с коронавирусом
Ученые считают, что пандемия еще не достигла пика. Фото: pixabay.com

В период эпидемии необходимо не забывать и о положительных моментах статистики.

Сегодня, 20 апреля, оперативный штаб города на Неве обновил данные по состоянию заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии с вирусом смогли справиться 253 человека, включая 8 граждан, выздоровевших за последние сутки. Все они успешно покинули стационары и отправились в дальнейшем соблюдать самоизоляцию уже дома.

Также, за прошедшие сутки на COVID-19 проверили 4768 жителей Северной столицы.

В общей сложности, на сегодняшний день зафиксировано 1846 случаев болезни. На карантине пока что остаются 4144 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявили 86 новых случаев коронавируса. Стоит отметить, что количество подтвержденных случаев заболевания пока что уменьшается с каждым днем.

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