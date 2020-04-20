В Ленобласти еще 37 человек заболели коронавирусом

В Ленинградской области подтвердили 37 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Регион занимает 15 место по количеству новых заболевших. Летальных исходов з в Ленинградской области не зарегистрировано.

Всего в России подтверждено 4 тыс. 268 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 47 тыс. 121. Скончались от коронавируса 405 человек. Выздоровели 3 тыс. 446 пациентов.

В мире зарегистрировано более 2,4 млн случаев заражения. По количеству случаев COVID-19 лидируют США, Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус нового типа обнаружили еще у 86 человек. Всего в городе выявлено 1 тыс. 846 случаев заражения. Выздоровело 253 человека, скончалось восемь.