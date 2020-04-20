Наряженные в форму медработника и полицейского студенты пошли дезинфицировать петербургские квартиры

Наряженные в форму медработника и полицейского студенты пошли дезинфицировать петербургские квартиры
Один из юношей был одет в униформу медработника. Фото: pixabay

Двое молодых людей, нарядившись в униформу медработника и полицейского, пытали похитить деньги у петербуржца.

Преступный инцидент произошел 17 апреля в доме №33 по улице Композиторов. Около трех часов дня двое юношей пришли в одну из квартир. Они предложили хозяину жилища провести якобы дезинфекцию помещений. За свои услуги аферисты просили 3 тыс. рублей. Мужчине такое предложение показалось странным, и он позвонил в полицию.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, прибывшие полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 19-летние студенты одного из вузов.

Выяснилось, что они приобрели спецформу в Интернете. По факту покушения на мошенничество возбудили уголовное дело. Молодым людям назначена подписка о невыезде.

Правоохранители устанавливают все эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный водитель подрался с инспектором ДПС во Всеволожске.

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