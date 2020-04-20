Пьяный водитель подрался с инспектором ДПС во Всеволожске

Против жителя Ленобласти возбудили уголовное дело за нападение на полицейского при оформлении административного протокола.

Все произошло около 6.30 утра в субботу, 18 апреля, в отделе полиции на улице Вахрушева во Всеволожске, куда доставили 35-летнего водителя за управление автомобилем в пьяном виде, сообщили в региональном ГУ МВД.

Когда инспектор составлял административный протокол, нарушитель набросился на него с кулаками и нанес несколько ударов. Сотруднику полиции потребовалась медицинская помощь, после чего он продолжил несение службы.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодой петербуржец попал под статью за пинок полицейского. По предварительным данным, мужчина ударил полицейского по руке и оскорбил его.