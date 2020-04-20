Доля зараженных коронавирусом в Петербурге выше средней по России

Доля зараженных коронавирусом в Петербурге выше средней по России
Видеосовещание по вопросам коронавируса 20 апреля. Скриншот

Петербург вошел в число регионов, где доля зараженных коронавирусом выше средней по России. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе видеосовещания с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник, 20 апреля.

Средний показатель по коронавирусу в России — 32,1 зараженных на 100 тыс. жителей. Показатель заболеваемости выше в Москве и Московской области, Ингушетии, Коми, Марий Эле, Мурманской и Магаданской областях, Мордовии и Петербурге.

Меньше всего зараженных на 100 тыс. жителей в Кемеровской области.

Голикова добавила, что средний возраст зараженных в России для женщин составляет 47,9 года, для мужчин — 44,7 года. При этом в России доля зараженных среди людей старше 65 лет ниже, чем в других странах — 15,5.

В России за последние сутки выявлено 4 тыс. 268 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших превысило 47 тыс.

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