В России зарегистрировано 285 очагов коронавируса

В России зарегистрировано 285 очагов коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по вопросам коронавируса. Скриншот

В России на 20 апреля зарегистрировано 285 очагов коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе видеосовещания по ситуации с пандемией.

«Конечно, основной удельный вес занимают медицинские организации, но есть стационарные организации соцобслуживания и прочие организации», — рассказала Голикова.

Работа сейчас нацелена на то, чтобы предотвратить распространение коронавируса в очагах и от них.

По словам Голиковой, средний показатель по коронавирусу в России — 32,1 зараженных на 100 тыс. жителей. Самый низкий показатель распространения в Кемеровской области. В Петербурге доля заболевших на 100 тыс. выше средней по стране.

Президент РФ Владимир Путин 20 апреля проводит видеосовещание с экспертами-вирусологами, инфекционистами и руководителями ведущих российских профильных научно-исследовательских центров по вопросам коронавируса. С докладами в начале обсуждения выступили вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергея Собянин.

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