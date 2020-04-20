«Яндекс» рассказал о популярности у россиян запроса «когда все это закончится»

Вопрос хороший, но ответа на него пока нет.

Сейчас россияне находятся в самоизоляции из-за активного распространения коронавирусной инфекции. Большая часть вынуждено «отдыхает», а кто-то продолжает работать удаленно. Соответственно, при изменениях жизненных условий меняются и поисковые запросы.

Например, жителей страны очень волнуют средства защиты. Маски, антисептики. В один момент все активно начали проявлять интерес к имбирю, как к средству от вирусов. Правда, сейчас он уже поутих. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

Спрашивают у поисковика и оригинальные вещи. Например, как взять напрокат собаку. Интерес возник и к виртуальным общественным барам, а также поделкам своими руками. И к медитации, что вполне актуально в условиях стресса. Часто спрашивают «когда это закончится». Видимо, в надежде, что скоро, потому от изоляции россияне уже действительно устали. Но ничего не поделать, ведь нужно сидеть дома ради безопасности себя и близких. Поэтому увеличилось количество запросов про концерты в режиме онлайн, спортивные тренировки и игры. Запросы, связанные с путешествиями, практически не осуществляются. Как и запрос «купить айфон».

Также, граждан интересует подробности оказания социальной поддержки из-за потери работы. Активно изучают пользователи «Яндекса» и то, как организовать работу на дому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Голикова предположила, что самоизоляция не закончится к Дню Победы.