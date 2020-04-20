Петербуржцы устроили онлайн-митинг из-за антикоронавирусных мер

В Петербурге пользователи «Яндекс.Навигатора» устроили онлайн-митинг. В приложении массово появляются сообщения с требованием помощи в условиях коронавируса.

Участники акции высказывают недовольство из-за действующих антикоронавирусных мер и требуют ввести режим ЧС. Присоединиться к онлайн-митингу большинство решило из-за нехватки денег и отсутствия работы.

«Как выжить студентам, снимающим квартиры, без работы?», «Отмените плату за ЖКХ», «Как за квартиру платить, не подскажите?» — пишут пользователи «Яндекс.Навигатора».

Сообщения появляются от жителей из разных районов города. Однако большая часть из них сосредоточена на Дворцовой площади. Там насчитываются десятки онлайн-митигующих.

Аналогичные акции проходят в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах России. Часть пользователей отмечают, что их сообщения удаляют из приложения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество заболевших коронавирусом в Петербурге достигло 1 тыс. 846.