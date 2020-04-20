Большинство петербуржцев пользуются «Госуслугами» период самоизоляции

Большинство петербуржцев пользуются &#171;Госуслугами&#187; период самоизоляции
Все вопросы можно решить через сайт. Фото: Pixabay

Почти 80% делают все необходимое через интернет.

Об этом стало известно сегодня, 20 апреля. Обо всем сообщает Смольный. В Санкт-Петербурге большинство граждан, около 80%, получают госуслуги через интернет во время режима самоизоляции. Так, кто-то оформляет «Единую карту петербуржца», кто-то пользуется приложением «Петербургское образование», чтобы узнать об успеваемости ребенка. Петербуржцы продолжают приходить дистанционное обучение, записывать детей в детские сады.

Отмечается, что за последнее время на сайте появилось дополнительных 11 позиций, теперь их 250. Напоминаем, что в период режима самоизоляции петербуржцев просят оставаться дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы 20 тысяч раз обратились на портал госуслуг за апрель. Около половины из них касались услуг социальной сферы. Многие граждане хотели получить выплаты, обещанные государством в связи с распространением коронавируса.

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Большинство петербуржцев пользуются «Госуслугами» период самоизоляции
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