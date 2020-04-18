Петербуржцы 20 тысяч раз обратились на портал госуслуг за апрель

Сейчас многие вопросы можно решить через интернет.

Об этом стало известно 17 апреля. Обо всем сообщили в администрации губернатора Санкт-Петербурга. За апрель на портал госуслуг поступило 20 тысяч обращений от местных жителей. Около половины из них касались услуг социальной сферы. Многие граждане хотели получить выплаты, обещанные государством в связи с распространением коронавируса. К слову, на сайте можно получить более 250 различных услуг, не выходя из дома.

Напоминаем, что сейчас в городе почти ничего не работает – большинство ведомств трудятся удаленно, граждан просят обращаться через интернет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что абитуриенты 2020 года смогут поступить в ВУЗ через «Госуслуги». Отмечается, что подача заявлений на поступление в таком формате займет около 20 минут. Следить за конкурсными рейтингами и узнать о поступлении также можно будет онлайн или с помощью уведомлений на смартфоне.