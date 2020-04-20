Петербуржцы смогут купить корюшку до конца весны

Рыбу будут продавать до 31 мая в магазинах и у продавцов в автолавках.

Об этом стало известно 20 апреля. Обо всем сообщили в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Торговля корюшкой продлится до 31 мая. Ее продают в магазинах, а также в автолавках. Отмечается, что не всем продавцам можно продавать рыбку – они должны оформить договор на размещение торгового объекта. Всего по Санкт-Петербургу 218 мест, где можно продавать корюшку, свободны на данный момент всего 59.

С информацией можно ознакомиться на сайте ведомства. Напоминаем, что недавно граждане жаловались на слишком высокие цены – за килограмм просят до полутора тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Росрыболовство увеличило квоту на ловлю корюшки. В текущем сезоне рыбаки смогут выловить около 1200 тонн корюшки. Позволить увеличить количество допустимой к ловле рыбы помогло одно обстоятельство.