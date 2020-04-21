Почти 80% жителей Петербурга пользуются госуслугами онлайн

Система госуслуг Петербурга улучшается в рамках программы «Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге». В 2019 году на ее развитие выделили свыше 13 млрд рублей. Большая часть средств — 12,7 млрд пошла на развитие интернет-сервисов. Фото: pixabay.com

Система госуслуг Петербурга улучшается в рамках программы «Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге». В 2019 году на ее развитие выделили свыше 13 млрд рублей. Большая часть средств — 12,7 млрд пошла на развитие интернет-сервисов. Фото: pixabay.com

В Смольном подсчитали, что 77,5% жителей Северной столицы пользуются интернетом для получения государственных или муниципальных услуг.

Так, «Единую карту петербуржца» оформили 328 тысяч жителей. Кроме того, активно используется приложение для смартфонов «Петербургское образование» — электронный дневник, предоставляющий родителям школьников доступ к оценкам и домашнему заданию детей.

С помощью интернета происходит запись в детские сады: за прошлый год таким образом было подано 128 тысяч заявок. Городские власти подчеркивают, что в сложившейся эпидемиологической ситуации портал госуслуг является основным способом взаимодействия с гражданами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в администрации Санкт-Петербурга опубликовали расширенный перечень услуг, доступных к получению в режиме самоизоляции.